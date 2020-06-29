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  29 июня 2020
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В Азии и Африке стремительно растет заболеваемость коронавирусом

CentralAsia (CA) -  В мире коронавирусом заразились более 10 миллионов человек, половина всех случаев приходится на США и Европу. А число скончавшихся превысило полмиллиона.

Также стремительный рост числа новых случаев отмечается сейчас в странах Центральной и Южной Америки, Азии и Африке, специалисты предполагают, что эпидемия достигнет пика там не ранее конца июля, пишет ВВС.

За последнюю неделю был зарегистрирован миллион новых случаев. В нескольких штатах, главным образом на Юге, где в последние недели был отменен или значительно ослаблен карантин, отмечается рекордный рост новых случаев. Из-за чего местные власти в Техасе, Флориде и некоторых других штатах снова ввели ограничения на деятельность коммерческих предприятий.

В Азии власти Южной Кореи введут трехуровневую систему социального дистанцирования в связи с новым ростом числа заражений, которая будет проходить в трех этапах.

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