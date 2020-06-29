На президентских выборах в Польше ожидается второй тур

Президент Польши Анджей Дуда с супругой голосуют в Кракове Beata Zawrzal/Copyright 2020 The Associated Press

CentralAsia (CA) - На президентских выборах в Польше ожидается второй тур. Об этом свидетельствуют данные экзитполов. Согласно опросам избирателей, действующий глава государства Анджей Дуда набирает около 42% голосов. На втором месте - мэр Варшавы Рафал Тшасковский (более 30%), передает Euronews.

В Польше прошел первый тур президентских выборов. 28 июня к полудню по местному времени явка превысила 24%, что по данным ЦИК страны, рекорд по сравнению с предыдущими годами.

Свои голоса отдали 11 кандидатов на высший пост. Среди них — действующий глава государства Анджей Дуда, поддержанный правящей партией «Право и справедливость», и мэр Варшавы Рафал Тшасковский от крупнейшей оппозиционной партии «Гражданская платформа».

Дуде прочат победу в первом туре, но недостаточной для избрания. По мнению наблюдателей, во втором туре, который запланирован на 12 июля, вероятнее всего, сойдутся как раз Дуда и Тшасковский.