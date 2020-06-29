В Узбекистане обновили список районов и городов по уровню карантина

CentralAsia (UZ) - Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия Узбекистана обновило список районов и городов, согласно уровню эпидемиологической безопасности, по состоянию на 26 июня.



Ташкент



Все районы столицы находятся в «желтой зоне»: Бектемирский, Мирзо-Улугбекский , Мирабадский, Алмазарский, Сергелийский, Учтепинский, Яшнабадский, Чиланзарский, Шайхантахурский, Юнусадабский и Яккасарайский районы.



Ташкентская область



«Красная» зона: город Чирчик, Зангиатинский, Кибрайский, Ташкентский, Уртачирчикский и Бекабадский районы.



«Желтая» зона: города Бекабад и Янгиюль, Аккурганский, Бостанлыкский, Паркентский, Пскентский, Чиназский, Янгиюльский и Юкоричирчикский районы.



«Зеленая» зона: города Алмалык, Ангрен, Нурафшан и Ахангаран, Ахангаранский, Куйичирчикский и Букинский районы.



Хорезмская область



«Красная» зона: город Ургенч и Ханкинский район.



«Желтая» зона: Багатский, Ургенчский и Хазараспский районы.



«Зеленая» зона: город Хива, Тупроккалинский, Кошкупырский, Янгиарыкский, Шаватский, Янгибазарский, Хивинский и Гурленский районы.



Сурхандарьинская область



«Красная» зона: Денауский, Музрадабский и Шурчинский районы.



«Желтая» зона: город Термез, Байсунский, Джаркурганский и Кумкурганский районы.



«Зеленая» зона: Ангорский, Кизирикский, Бандиханский, Алтынсайский, Узунский, Термезский, Сарыасийский и Шерабадский районы.



Самаркандская область



«Красная» зона: Нарпайский район.



«Желтая» зона: город Самарканд, Каттакурганский, Тайлакский, Ургутский, Самаркандский и Пайарыкский районы.



«Зеленая» зона: город Каттакурган, Акдарьинский, Иштыханский, Пастдаргомский, Джамбайский, Кушрабадский, Нурабадский, Булунгурский и Пахтачинский районы.



Сырдарьинская область



«Красная» зона: город Гулистан.



«Желтая» зона: Хавастский и Баявутский районы.



«Зеленая» зона: города Ширин и Янгиер, Гулистанский, Сайхунабадский, Сырдарьинский, Мирзаабадский, Акалтынский и Сардобинский районы.



Наманганская область



«Красная» зона: город Наманган, Нарынский, Папский, Уйчинский, Учкурганский и Янгикурганский районы.



«Желтая» зона: Наманганский, Туракурганский и Чустский районы.



«Зеленая» зона: Мингбулакский, Касансайский и Чартакский районы.



Навоийская область



«Красная» зона: город Зарафшан.



«Желтая» зона: город Навои.



«Зеленая» зона: Канимехский, Карманинский, Кызылтепинский, Навбахорский, Нуратинский, Тамдынский, Хатырчинский и Учкудукский районы.



Кашкадарьинская область



«Красная» зона: Мубарекский, Чиракчинский и Китабский районы.



«Зеленая» зона: города Карши и Шахрисабз, Дехканабадский, Камашинский, Каршинский, Касанский, Касбийский, Миришкорский, Нишанский, Шахрисабзский, Гузарский и Яккабагский районы.



Бухарская область



«Красная» зона: Вабкентский, Жондорский, Гиждуванский и Шафирканский районы



«Желтая» зона: город Бухара.



«Зеленая» зона: город Каган, Бухарский, Каганский, Караулбазарский, Пешкунский, Ромитанский, Алатский и Каракульский районы.



Республика Каракалпакстан



«Красная» зона: Кунградский район.



«Желтая» зона: город Нукус.



«Зеленая» зона: Амударьинский, Берунийский, Канлыкульский, Караузякский, Кегейлийский, Муйнакский, Нукусский, Турткульский, Тахтакупырский, Чимбайский, Шуманайский, Элликкалинский, Тахиаташский, Ходжейлийский и Бозатауский районы.



Андижанская область



«Желтая» зона: Балыкчинский и Пахтаабадский районы.



«Зеленая» зона: города Ханабад и Андижан, Бозский, Андижанский, Булакбашинский, Избасканский, Кургантепинский, Мархаматский, Улугнорский, Ходжаабадский, Джалакудукский, Шахриханский, Алтынкульский, и Асакинский районы.



Джизакская область



«Красная» зона: Шараф-Рашидовский район.



«Зеленая» зона: город Джизак, Арнасайский, Бахмальский, Галляаральский, Дустликский, Зааминский, Зарбдорский, Зафарабадский, Мирзачульский, Пахтакорский, Фаришский и Янгиабадский районы.



Все районы и города Ферганской области находятся в «зеленой» зоне.