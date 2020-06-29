В Бухаре на неопределенный период усилят карантинные меры

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CentralAsia (UZ) - В Бухаре с 1 июля на неопределенный период ограничат количество и время передвижения общественного транспорта, остановят деятельность вещевых рынков, пишет УзА.



Согласно данным, полученным из областной комиссии по предупреждению распространения коронавируса, причиной послужило увеличение среди населения количества заражений. Бухара внесена в регион «желтой» категории.



Если в последующие 14 дней не будет зафиксировано заражения среди населения (последний случай зафиксирован 26 июня), по решению комиссии будет дано разрешение на передвижение общественного транспорта и деятельность вещевых рынков.