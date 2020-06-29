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  29 июня 2020
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В Голливуде приступили к съемкам фильма о пандемии коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Продюсеры фильма «Безумно богатые азиаты» («Crazy Rich Asians») приступили к съемкам фильма, где будет описана начала вспышки коронавируса, а именно первые две недели распространения заболевания в Китае. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как сообщил сценарист Чарльз Рэндольф, это будет медицинская драма о пандемии коронавируса. А сюжет будет развиваться вокруг медиков из Уханя, где произошла вспышка.

Съемки планируют начать в Китае с разрешения властей страны в начале 2021 года. Другие подробности пока неизвестны.


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