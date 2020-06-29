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  29 июня 2020
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В России за прошедшие сутки коронавирус обнаружен у 6719 человек

CentralAsia (CA) -  В России за прошедшие сутки коронавирус обнаружен у 6719 человек. Об этом 29 июня сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи выявлены в 83 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 123 (31,6%). Всего нарастающим итогом в стране выявлено 641 156 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 19,3 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 289 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 297 тыс. человек.

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