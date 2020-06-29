За сутки в России от коронавируса скончались меньше ста человек
- Азия и мир, общество
- 13:48, 29 июня 2020
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CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки зарегистрировано 93 случая смерти от коронавирусной инфекции, следует из данных оперативного штаба.
Большинство случаев зафиксировано в Москве – 23 и Санкт-Петербурге – 19.
Таким образом, общее количество жертв коронавируса в стране достигло 9166 человек, с начала пандемии коронавирус выявлен у 641 156 человек, выздоровели — 403 430 пациентов, под медицинским наблюдением находятся 297 тыс. человек.