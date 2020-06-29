Специалисты предупреждают, что коронавирус может нанести долговременный ущерб здоровью пациента

CentralAsia (CA) - Здоровья каждого третьего пациента, выздоровевшего от коронавируса, может пострадать на всю жизнь, долгосрочный ущерб будет нанесен его легким, он может страдать от хронического утомления и психологических расстройств, пишет британское издание The Telegraph.

По мнению специалистов, появляется много доказательств того, что коронавирус способен нанести продолжительную или постоянную травму, и может пострадать мозг человека и появляется риск заболевания болезнью Альцгеймера.

Как сообщается в рекомендациях Национальной службы здравоохранения, около 30% пациентов, выздоровевших от коронавируса, могут иметь поврежденные ткани легких, если последствия будут такими же, как и после других подобного рода заболеваний.

Это означает, что с такими последствиями могут столкнуться около 100 тысяч человек из 300 тысяч заразившихся в Великобритании.

Согласно некоторым оценкам, около 3,5 миллиона человек в стране могут заразиться коронавирусом, а значит, более миллиона людей могут получить долгосрочные негативные последствия в результате заражения.

В беседе с корреспондентом газеты «Телеграф» глава нового Центра по лечению covid-19 в структуре Национальной службы здравоохранения сообщила, что она обеспокоена отсутствием знаний относительно продолжительности последствий этого заболевания.

Доктор Хилари Флойд, директор клиники Центра Национальной службы здравоохранения, заявила, что сильно удивлена тем, насколько молодыми оказались ее пациенты, и теперь здоровые люди, которым было 40-50 лет в момент заболевания, будут долгое время страдать от быстрой утомляемости и могут потерять трудоспособность.

«Эти люди раньше были независимыми, управляли своим бизнесом, ходили в спортзал, плавали, были активными, а теперь они в таком состоянии, что скоро не смогут подняться с кровати», - сказала она в интервью изданию.

«В настоящий момент у нас есть пара пациентов в возрасте чуть более 40 лет, и мы реально ничего подобного не ожидали. Мы думали, что они гораздо старше. При этом мы видели немало пациентов старше 50 и даже 60 лет, которые активно боролись со своим заболеванием, в том числе потому, что их желание вернуться к нормальной жизни было намного сильнее. Возможно, они теперь всю свою жизнь будут страдать от упадка сил», - добавила она.

В рекомендациях Национального центра здравоохранения врачам общей практики (GP) и социальным службам содержится предупреждение о том, что до половины находящихся в отделениях интенсивной терапии пациентов с covid-19, возможно, будут иметь постоянные физические, умственные и психологические проблемы, включая хроническое утомление.

Пока примерно 13 тыс. пациентов получили такого рода лечение. Каждый десятый из выздоровевших в Соединенном Королевстве после лечения от коронавируса получил серьезные нарушения в работе сердца.

Во многих случаях быстрая утомляемость и одышка были настолько острыми, что пациенты были способны под контролем врачей продемонстрировать всего 10-минутную активность, отметила Флойд.

Для врачей наиболее пугающий аспект этого кризиса состоит в том, что очень мало известно о долгосрочных последствиях коронавируса.

«Мы не знаем, насколько длительными будут его последствия. Мы не знаем, будут ли люди, которым сегодня за 50 и за 60 лет, значительно более слабыми или у них будет повышенный риск деменции через 20 лет», - сказала Флойд.

Профессор Питер Опеншоу из консультационной правительственной группы по лечению новых респираторных вирусов, сказал, что сильно обеспокоен большим количеством пациентов, которым после выписки из больницы требуется дополнительное лечение.

«Многие люди долгое время страдают от последствий этого заболевания, особенно если оно проходило в тяжелой форме», - сказал он.

По его словам, тем пациентам, которые находились в отделении интенсивной терапии, потребуется примерно год, чтобы полностью восстановить свое здоровье.

По словам профессора Опеншоу, иммунолога из Имперского колледжа Лондона, есть пациенты, у которых образовалось большое количество сгустков крови, способных перекрыть поступление крови в некоторые части легких, что в результате замедлит процесс выздоровления.

А у других пациентов обнаружилась «хроническое рубцевание легких» в результате перенесенной пневмонии.

Профессор считает, что примерно каждый десятый пациент, госпитализированный с коронавирусом, будет иметь достаточно постоянные проблемы со здоровьем.

В рекомендациях, опубликованных Национальной службой здравоохранения (Англия) относительно первичной помощи и работы социальных служб, включая врачей общей практики и других специалистов, оказывающих помощь за пределами больниц, говорят о том, что почти каждый третий, заразившийся covid-19, может иметь после выздоровления долговременные негативные последствия, если ориентироваться на воздействие подобных вирусов.

«Примерно 30% выживших после глобальной вспышки заболевания, вызванного SARS-CoV и ближневосточным респираторным синдромом коронавируса (MERS-CoV), страдали затем от постоянных психологических недомоганий и от аномальной радиологии, связанной с фибриозными легочными заболеваниями. Специалисты исходят из того, что пульмонарный фиброз, то есть поражение легких, скорее всего, будет важным остаточным явлением, вызванным covid-19», - говорится в документе. Сотрудники системы здравоохранения запускают в следующем месяце программу выздоровления для всех пациентов, пострадавших от covid-19. На соответствующем веб-сайте будут размещены рекомендации для всех тех, кто поправляется после заражения коронавирусом. Там будут отслеживать симптомы и давать рекомендации тем, кто нуждается в конкретной реабилитационной помощи, относительно правильного лечения.

В соответствии с данными Национальной службы здравоохранения, каждый седьмой пациент, проходивший лечение в отделении интенсивной терапии, может получить долговременные или постоянные проблемы с головным мозгом. 70% из общего числа такого рода пациентов будут страдать расстройством сознания, а у каждого пятого из них образуются «постоянные проблемы интеллектуального расстройства», подчеркивается в этом документе.

По данным Национальной службы здравоохранения, средний ущерб в работе головного мозга может быть обнаружен примерно у четверти пациентов, пострадавших от острой респираторной недостаточности.

Эксперты особенно обеспокоены возможностью возникновения продолжительной или хронической утомляемости.

По словам доктора Джанет Скотт, эксперта по лечению остаточных поствирусных явлений и преподаватель клинических дисциплин в Центре вирусных исследований Университета в Глазго, у некоторых пациентов возникнет посттравматический стресс, тревожное состояние или депрессия. Некоторые пациенты, страдающие от синдрома хронического упадка сил, опасаются обострения энцефаломиелита, однако не во всех случаях поствирусная слабость переходит в хронический синдром утомляемости.

Один из примеров:

46-летняя Луиза Барнс из Суффолка — как раз одна из таких пациентов, которые все еще расплачиваются за заражение коронавирусом по прошествии трех месяцев.

Она рассказала о симптомах, от которых она продолжает страдать, включая такие сильные ночные судороги, что она сравнивает их с конвульсиями, а также рвотой, шумом в ушах и с дискомфортом в груди.

«Когда я заболела, я просто подумала, что можно будет выздороветь. Все говорили о выздоровлении через две или три недели, но то, что сейчас происходит на самом деле вызывает страх», - говорит она.

Барнс, у которой появилось автоиммунное заболевание, впервые почувствовала признаки covid-19 18 марта, включая резкую головную боль, сильное першение в горле, а также стеснение в груди.

После телефонного общения со службой экстренной помощи Национальной службы здравоохранения и проведения онлайнового исследования к ее дому подъехала машина скорой помощи. Из-за высокой температуры ее отвезли в больницу, где она провела всю ночь.

У нее взяли мазок и на следующий день отправили домой, однако результата проведенного тестирования она так и не получила, потому что он оказался неудачным. При этом боли у нее не прекращались, и она еще два раза возвращалась в больницу.

«Нагрузка на мои легкие была ужасная. На самом деле я написала завещание. Я думала, что вообще не выживу», - сказала она.