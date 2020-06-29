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  29 июня 2020
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В Казахстане от коронавируса скончалась беременная женщина

CentralAsia (KZ) -  В Актюбинской области в Казахстане от коронавируса скончалась беременная женщина, пишет портал zakon.kz.

По данным Управления здравоохранения региона, на фоне коронавируса у пациентки развилась двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность.

На данный момент в трех провизорных госпиталях региона лежат 997 пациентов с пневмонией, на амбулаторном лечении находятся 803 человека с пневмонией. Из 997 пациентов 27 — в реанимации, 10 человек подключены к ИВЛ.

Общее количество скончавшихся от коронавируса в Казахстане достигло 183 человек.

Коронавирус в Казахстане
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