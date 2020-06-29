Британским прокурорам, возможно, придется посетить тюрьму, где содержится Гульнара Каримова, - Bloomberg

CentralAsia (UZ) - Прокурорам Великобритании, возможно, придется посетить тюрьму, где содержится Гульнара Каримова, для завершения дела о замороженной в этой стране недвижимости стоимостью почти 29 миллионов долларов США, приобретенной старшей дочерью покойного Ислама Каримова на доходы от коррупционной деятельности.

Об этом говорится в статье под заголовком «Поиски владельца особняка в Великобритании стоимостью 22 миллиона фунтов ведут в узбекскую тюрьму», опубликованной 26 июня изданием Bloomberg.

Как говорится в опубликованной изданием статье, 26 июня суд Лондона продлил срок решения о заморозке недвижимости Гульнары Каримовой в Великобритании стоимостью 23 миллиона фунтов стерлинга (почти 29 миллионов долларов США).

В октябре 2018 года британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (Serious Fraud Office – SFO) подало иск в Верховный суд Великобритании об изъятии недвижимости Гульнары Каримовой и ее бывшего супруга Рустама Мадумарова в этой стране, заявив, что эти активы были приобретены ими с использованием доходов от коррупционных сделок в Узбекистане.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на SFO, несмотря на то, что с момента вынесения решения судом прошло два года, передать этот документ Гульнаре Каримовой и ее соучастнику по данному делу Рустаму Мадумарову до сих пор не удалось, так как оба в настоящее время отбывают тюремный срок в Узбекистане.

В статье Bloomberg говорится, что визит британских прокуроров в Ташкент запоздал и по причине пандемии коронавируса и теперь они надеются на помощь Генпрокуратуры Узбекистана.

13 декабря 2019 года SFO предоставило изданию Gazette информацию об объектах недвижимости, принадлежащих старшей дочери экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнаре Каримовой в Великобритании. Позже список недвижимости был опубликован британской газетой The Times.

Речь идет об особняке в графстве Суррей и двух квартирах в престижных районах Лондона общей стоимостью 40 млн фунтов стерлингов ($52 млн):

Поместье Gorse Hill Manor в графстве Суррей Каримова приобрела в 2010 году за 18 млн фунтов ($23,5 млн). Сегодня этот объект стоит 30 млн фунтов ($39 млн). На территории усадьбы 1912 года есть озеро для лодочных прогулок и сады площадью около 70 тысяч квадратных метров. По соседству, в частности, расположено владение султана Брунея.

В Лондоне одна из квартир расположена в районе Мейфэр – 8 млн фунтов ($10,4 млн), вторая – в районе Белгравия стоимостью 2 млн фунтов ($2,6 млн).

Владельцами недвижимости, которую пытаются изъять в свою пользу власти Великобритании, по официальным данным, являются Гульнара Каримова, Рустам Мадумаров, Ислам Каримов (ныне проживающий в Лондоне сын Каримовой – Ред.), а также компании, которые зарегистрированы на Британских Виргинских Островах.

Британские прокуроры подозревают Гульнару Каримову в том, что в период с 2004-го по 2012-й год она получила от международных телекоммуникационных компаний взятки в размере 500 миллионов долларов.

Согласно обвинению, взамен Каримова предоставила этим компаниям допуск в быстрорастущий телекоммуникационный рынок Узбекистана, а деньги перевела на счета оффшорных компаний, принадлежавших ей и ее приближенным.

На слушаниях, прошедших в минувшую неделю, со стороны защиты Гульнары Каримовой участвовал ее сын – Ислам Каримов-младший. Его адвокат Хьюго Кейт не стал возражать на продление срока решения о заморозке недвижимости.

В своем выступлении адвокат Кейт заявил, что его клиент Ислам Каримов уверен в том, что его мать приобрела недвижимость в Великобритании законным путем, однако для того, чтобы доказать это ему необходимо связаться с ней напрямую.

Ранее швейцарский адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа (Grégoire Mangeat) сообщал, что дочери его подзащитной Иман Каримовой позволили увидеть мать через окно лишь дважды – 9 июля и 22 августа 2019 года. Сын Каримовой Ислам с 2014 года еще ни разу не видел свою мать. Между тем, в отношении самого Ислама Каримова-младшего никаких обвинений не выдвинуто.

По словам адвоката Хьюго Кейта, семья Каримовых сделала его клиента Ислама Каримова-младшего владельцем (straw owner) вышеперечисленного имущества, когда ему исполнилось 19 лет.

Несколько лет назад против 48-летней Гульнары Каримовой в Узбекистане возбудили два уголовных дела по обвинениям в хищении и уклонении от уплаты налогов. Общая сумма причиненного интересам государства и граждан ущерба по этим двум делам составила 1 трлн 270 млрд 200 млн сумов, 1 млрд 651,8 млн долларов США, 26,1 млн евро.

В настоящее время Каримова содержится в женской колонии в Зангиатинском районе Ташкентской области. В январе 2020 года в Узбекистане начались новые судебные слушания по уголовному делу в отношении Гульнары Каримовой и ее сообщников.

В марте месяце Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил Каримову к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы. Стоит отметить, что в Узбекистане все судебные процессы по делу Гульнары Каримовой проходили в закрытом режиме.

Каримова является фигуранткой уголовных дел, возбужденных в ряде стран. В рамках этих уголовных дел в США, Швейцарии, Швеции, Голландии, Франции и некоторых прибалтийских государствах заморожены ее дорогая недвижимость и сотни миллионов долларов на банковских счетах. Сейчас на замороженные активы Каримовой претендуют несколько стран.

До сегодняшнего Узбекистану удалось получить всего лишь небольшую часть замороженных денег Гульнары Каримовой.