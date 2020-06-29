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  29 июня 2020
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Российский сайт для голосования по поправкам к Конституции атаковали хакеры
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Система электронного голосования по поправкам к Конституции в субботу, 27 июня, подверглась хакерской атаке, но сбоя в системе не произошло, сообщил ТАСС начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

«В 21:12 мск была совершена попытка атаки на блокчейн через ноду наблюдателя. В настоящее время введен режим повышенной безопасности. Перерыва в голосовании не было, все голоса находятся в службе гарантированной доставки, то есть будут записаны в блокчейн. После того как специалисты по информационной безопасности проведут необходимую работу, доступ к ноде наблюдателя будет восстановлен», - сказал он.

Онлайн-голосование началось в четверг в 10:00 мск, в нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области. По состоянию на 20:14 мск 27 июня явка составила 75%. Принято 879 654 бюллетеня. Электронное голосование завершится 30 июня.

Всего для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. заявлений от нижегородцев.

25 июня на сайте, где проходит электронное голосование, произошел сбой из-за большой нагрузки. В пятницу, 26 июня, ЦИК сообщил о DDoS-атаке на этот сайт.

Ранее члены избирательных комиссий с правом решающего голоса написали обращение с призывом не участвовать в организации голосования по поправкам в Конституцию.
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