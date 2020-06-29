[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Депутаты таджикского парламента уходят на летние каникулы

CentralAsia (TJ) -  Депутаты Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана после заключительного заседания пятой сессии пятого созыва, которое пройдет 30 июня, с 1 июля уйдут на каникулы, сообщает «Азия-Плюс».

В ходе последнего заседания первой сессии перед депутатами о проделанной работе отчитается спикер нижней палаты Махмадтоир Зокирзода.

По словам источника портала, отпуск народных избранников продлится до 15 августа, а с 16 августа по 30 сентября депутаты будут работать в профильных комитетах и комиссиях. Во время летних каникул, по необходимости, президент Таджикистана вправе созвать внеочередную сессию парламента страны.

Согласно регламенту нижней палаты парламента Таджикистана, шестая сессия нижней палаты парламента республики пятого созыва начнет в свою работу 1 октября 2020 года.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • В Узбекистане число зараженных коронавирусом приблизилось к 8 тысячам
  • За сутки в Узбекистане выявили 255 новых случаев коронавируса
  • Чем занимается актер Михаил Ефремов под домашним арестом?


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com