Депутаты таджикского парламента уходят на летние каникулы

CentralAsia (TJ) - Депутаты Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана после заключительного заседания пятой сессии пятого созыва, которое пройдет 30 июня, с 1 июля уйдут на каникулы, сообщает «Азия-Плюс».



В ходе последнего заседания первой сессии перед депутатами о проделанной работе отчитается спикер нижней палаты Махмадтоир Зокирзода.



По словам источника портала, отпуск народных избранников продлится до 15 августа, а с 16 августа по 30 сентября депутаты будут работать в профильных комитетах и комиссиях. Во время летних каникул, по необходимости, президент Таджикистана вправе созвать внеочередную сессию парламента страны.



Согласно регламенту нижней палаты парламента Таджикистана, шестая сессия нижней палаты парламента республики пятого созыва начнет в свою работу 1 октября 2020 года.

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