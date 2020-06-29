В Казахстане число выздоровевших от коронавируса превысило 13 тысяч человек

CentralAsia (KZ) - По состоянию на 14:20 29 июня в Казахстане от коронавирусной инфекции вылечились еще 75 человек, сообщает оперативный штаб.
Таким образом, всего в Казахстане от коронавируса выздоровели 13 008 пациентов:
В разрезе регионов:
- Нур-Султан – 2721;
- Алматы – 2185;
- Атырауская область – 1376;
- Карагандинская область – 1199;
- Западно-Казахстанская область – 893;
- Шымкент – 686;
- Кызылординская область – 649;
- Алматинская область – 574;
- Жамбылская область – 468;
- Актюбинская область – 463;
- Мангистауская область – 385;
- Павлодарская область – 370;
- Туркестанская область – 356;
- Костанайская область – 232;
- Акмолинская область – 200;
- Восточно-Казахстанская область – 192;
- Северо-Казахстанская область – 59;