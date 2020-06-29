В Казахстане число выздоровевших от коронавируса превысило 13 тысяч человек

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CentralAsia (KZ) - По состоянию на 14:20 29 июня в Казахстане от коронавирусной инфекции вылечились еще 75 человек, сообщает оперативный штаб.

Таким образом, всего в Казахстане от коронавируса выздоровели 13 008 пациентов:

В разрезе регионов:

- Нур-Султан – 2721;

- Алматы – 2185;

- Атырауская область – 1376;

- Карагандинская область – 1199;

- Западно-Казахстанская область – 893;

- Шымкент – 686;

- Кызылординская область – 649;

- Алматинская область – 574;

- Жамбылская область – 468;

- Актюбинская область – 463;

- Мангистауская область – 385;

- Павлодарская область – 370;

- Туркестанская область – 356;

- Костанайская область – 232;

- Акмолинская область – 200;

- Восточно-Казахстанская область – 192;

- Северо-Казахстанская область – 59;

Коронавирус в Казахстане

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