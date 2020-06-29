Работает ли астрология? Вот что говорит наука

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CentralAsia (CA) - Около трети американцев считают, что астрология «весьма научна» или «частично научна». Но действительно ли так? И имеет ли значение в глазах науки то, что вы Рыба или Дева?

Проблемы могут возникнуть, если вы поддадитесь привычному беспорядку и ваша сила воли ослабнет. То, что кажется бессмысленным, может подать хороший урок, пишет научно-популярный американский журнал Scientific American.

Согласно информации Американской федерации астрологов, 70 миллионов американцев ежедневно читают гороскопы. Согласно исследованию Форума религии и общественной жизни «Пью», проведенному двадцать лет назад, 25% американцев полагают, что положение звезд и планет влияет на нашу повседневную жизнь. В 2012 году опрос общественного мнения показал, что 34% американцев считают астрологию «весьма научной» или «частично научной» дисциплиной. Попутно выяснилось, что доля тех, кто считает астрологию «вовсе не наукой», снизилась с двух третей до примерно половины.

Астрологией обычно считается вера в то, что астрономические явления, например, созвездие в момент вашего рождения или убывающий Меркурий каким-то образом влияют на повседневные события в нашей жизни и определяют наши личностные качества. Это, конечно, сильно отличается от астрономии, которая научно изучает небесные тела, космическое пространство и физику вселенной.

Набирает популярность особая, прикладная сторона астрологии — прогнозирование будущего и бытовые советы о том, как жить, то есть гороскопы. Журналы вроде The Cut сообщают, что в 2017 году посещаемость страниц с гороскопами выросла на 150% по сравнению с 2016 годом.

Очевидно, что многие люди пытаются толковать звезды и обращаются к ним за советом. Астрология исходит из положения звезд, — что само по себе кажется достаточно научным занятием. Но есть ли научные данные, которые подтверждают, что астрология как-то влияет на нашу личность и судьбу?

Так вот, если вкратце, то нет.