Чем занимается актер Михаил Ефремов под домашним арестом?
- Азия и мир, общество
- 16:14, 29 июня 2020
- Просмотров: 313
CentralAsia (CA) - Адвокат Михаила Ефремова рассказал РЕН ТВ чем занимается актер под домашним арестом.
По словам адвоката Эльмана Пашаева, артист смотрит спортивные каналы и телеканал «Культура», а новости старается не смотреть.
«Я ему сказал, чтобы не смотрел, а то будет смотреть, с ума сойдет. Ничего. Ждет решения суда, приговора», - сказал он.
8 июня на Смоленской площади Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона Сергей Захаров получил черепно-мозговую травму и через несколько часов скончался в больнице.
Как выяснила экспертиза, в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.