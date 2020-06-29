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  29 июня 2020
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Чем занимается актер Михаил Ефремов под домашним арестом?

CentralAsia (CA) -  Адвокат Михаила Ефремова рассказал РЕН ТВ чем занимается актер под домашним арестом.

По словам адвоката Эльмана Пашаева, артист смотрит спортивные каналы и телеканал «Культура», а новости старается не смотреть.

«Я ему сказал, чтобы не смотрел, а то будет смотреть, с ума сойдет. Ничего. Ждет решения суда, приговора», - сказал он.

8 июня на Смоленской площади Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона Сергей Захаров получил черепно-мозговую травму и через несколько часов скончался в больнице.

Как выяснила экспертиза, в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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