Чем занимается актер Михаил Ефремов под домашним арестом?

CentralAsia (CA) - Адвокат Михаила Ефремова рассказал РЕН ТВ чем занимается актер под домашним арестом.

По словам адвоката Эльмана Пашаева, артист смотрит спортивные каналы и телеканал «Культура», а новости старается не смотреть.

«Я ему сказал, чтобы не смотрел, а то будет смотреть, с ума сойдет. Ничего. Ждет решения суда, приговора», - сказал он.

8 июня на Смоленской площади Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона Сергей Захаров получил черепно-мозговую травму и через несколько часов скончался в больнице.