В Украине заболеваемость пневмонией выросла вдвое, - Минздрав

CentralAsia (CA) - В Украине за последний месяц вдвое выросло количество случаев заболеваемости пневмонией как осложнение от коронавируса. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«Кроме тех цифр, которые я объявляю каждое утро на брифинге, мы еще анализируем и заболеваемость пневмонией. Мы за месяц получили в два раза больше количества пневмонии, основной причиной которой является коронавирус», - сказал он во время брифинга.

«На 11 мая мы вышли на показатель 2143 пневмонии за неделю. На сегодняшний день регистрируем более четырех тысяч пневмоний в неделю, в том числе это осложнение от COVID-19», - добавил министр.

По данным Worldometers, количество зараженных коронавирусом в Украине составляет 43 628 человек, из них за последние сутки — 646, скончались более 1000 человек.