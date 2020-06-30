[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане на утро 30 июня выявили 492 новых случая коронавируса

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 492 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 30 июня сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Прирост составил 2,3%.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 59 (1,6%);

- город Нур-Султан - 57 (1,5%);

- Восточно-Казахстанская область - 51 (6,9%);

- Карагандинская область - 49 (2,2%);

- город Шымкент - 38 (2,4%);

- Актюбинская область - 34 (4,1%);

- Западно-Казахстанская область - 31 (2,2%);

- Павлодарская область - 31 (4,4%);

- Костанайская область - 27 (5,7%);

- Атырауская область - 23 (1,4%);

- Северо-Казахстанская область - 22 (5,8%);

- Алматинская область - 19 (2,7%);

- Туркестанская область - 14 (1,7%);

- Кызылординская область - 11 (1,7%);

- Акмолинская область - 10 (2,1%);

- Жамбылская область - 10 (1,5%);

- Мангистауская область - 6 (1,3%).

Таким образом, всего в стране выявлено 21 819 заболевших.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Казахстане выявили больше тысячи бессимптомных носителей коронавируса за сутки
  • Чем занимается актер Михаил Ефремов под домашним арестом?
  • В Голливуде приступили к съемкам фильма о пандемии коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com