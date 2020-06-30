В Казахстане на утро 30 июня выявили 492 новых случая коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 492 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 30 июня сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.
Прирост составил 2,3%.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 59 (1,6%);
- город Нур-Султан - 57 (1,5%);
- Восточно-Казахстанская область - 51 (6,9%);
- Карагандинская область - 49 (2,2%);
- город Шымкент - 38 (2,4%);
- Актюбинская область - 34 (4,1%);
- Западно-Казахстанская область - 31 (2,2%);
- Павлодарская область - 31 (4,4%);
- Костанайская область - 27 (5,7%);
- Атырауская область - 23 (1,4%);
- Северо-Казахстанская область - 22 (5,8%);
- Алматинская область - 19 (2,7%);
- Туркестанская область - 14 (1,7%);
- Кызылординская область - 11 (1,7%);
- Акмолинская область - 10 (2,1%);
- Жамбылская область - 10 (1,5%);
- Мангистауская область - 6 (1,3%).
Таким образом, всего в стране выявлено 21 819 заболевших.