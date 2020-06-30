В Казахстане от коронавируса умерли еще 5 человек

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CentralAsia (KZ) - По состоянию на 22:40 29 июня в Казахстане зарегистрировано 5 новых случаев смерти от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.

В городе Шымкент скончался мужчина 1969 года рождения, Карагандинской области — женщина 1949 года рождения, Западно-Казахстанской области — женщина 1938 года рождения и мужчины 1981 и 1963 годов рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану на данный момент выявлено 188 летальных случаев.

Коронавирус в Казахстане

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