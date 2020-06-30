В Узбекистане образовано Агентство по противодействию коррупции, которое будет подчиняться президенту

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане создано Агентство по противодействию коррупции, которое будет подчиняться президенту, сообщило Министерство юстиции в своем Telegram-канале.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о «О дополнительных мерах по совершенствованию антикоррупционной системы в Республике Узбекистан», согласно которому создано Антикоррупционное агентство.

Согласно документу, агентство является специально уполномоченным государственным органом, подотчетным президенту и палатам Олий Мажлиса, по разработке и реализации государственной политики в области предупреждения и борьбы с коррупцией.

Указом определены основные задачи и направления деятельности агентства. В частности, оно будет обеспечивать системный анализ состояния коррупции в стране.

Агентству предоставлен ряд следующих прав:

запрашивать, получать и исследовать материалы, связанные с расходованием бюджетных средств, реализацией государственных активов, государственными закупками, осуществлением инвестиционных проектов и выполнением государственных программ;

рассматривать обращения физических и юридических лиц по вопросам коррупции и принимать меры по восстановлению их нарушенных прав и защите законных интересов;

проводить административные расследования по делам о коррупционных правонарушениях;

вносить обязательные к исполнению представления о приостановлении или отмене исполнения решений органов исполнительной и хозяйственной власти и их должностных лиц в случаях наличия признаков коррупции.

В документе отмечается, что предостережения, представления и обращения агентства подлежат обязательному рассмотрению с сообщением в письменной форме о результатах рассмотрения в течение десяти дней.