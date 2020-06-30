В Казахстане выявили больше тысячи бессимптомных носителей коронавируса за сутки

CentralAsia (KZ) - За 29 июня в Казахстане зарегистрированы 1003 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, передает оперативный штаб.
Всего с начала пандемии число бессимптомных носителей вируса в Казахстане достигло 17 642.
В разрезе регионов:
- Карагандинская область - 2380 (+141);
- Атырауская область - 2264 (+111);
- город Алматы - 1613 (+76);
- город Нур-Султан - 1487 (+32);
- город Шымкент - 1435 (+54);
- Алматинская область - 1278 (+85);
- Западно-Казахстанская область - 1162 (+91);
- Туркестанская область - 821 (+33);
- Северо-Казахстанская область - 814 (+99);
- Жамбылская область - 682 (+64);
- Акмолинская область - 672 (+76);
- Восточно-Казахстанская область - 626 (+40);
- Актюбинская область - 612 (+28);
- Мангистауская область - 579 (+36);
- Кызылординская область - 503 (+15);
- Костанайская область - 404 (+15);
- Павлодарская область - 310 (+7).