Из-за снятия жестких ограничений заболеваемость коронавирусом в Казахстане выросла в семь раз, - Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 29 июня провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с членами правительства, руководителями ряда государственных органов, акимами городов и областей, передает Акорда.



В своем выступлении президент отметил, что своевременно принятый жесткий карантин позволил выиграть время и оттянуть пик эпидемии. Но, к сожалению, почти сразу после снятия режима ЧП были ослаблены все карантинные меры.



«С момента снятия ограничений 11 мая текущего года количество случаев КВИ увеличилось в 7 раз. Во многом это связано с недостатками в работе ряда государственных органов. Надо отметить, что система госуправления на центральном и местном уровне не подготовилась к эффективному функционированию вне режима чрезвычайного положения. Межведомственная комиссия не справилась с поставленной перед ней задачей. Это надо признать. Министерство здравоохранения, не смогло обеспечить координацию работы центральных и местных органов власти», - сказал глава государства.



Указ о продлении режима чрезвычайного положения в стране до 11 мая был подписан 27 апреля.

На сегодняшний день в Казахстане коронавирус выявлен у 21 819 человек, число скончавшихся достигло 188.

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