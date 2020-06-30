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  30 июня 2020
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ВОЗ направит в Китай группу экспертов для поиска источника коронавируса
кадр из видео
кадр из видео

CentralAsia (CA) -  В ближайшие дни Всемирная организация здравоохранения планирует направить группу экспертов в Китай для поиска источника коронавируса Covid-19. Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Мы сможем лучше бороться с вирусом, когда узнаем о нем все, в том числе и то, как началась вспышка», - сказал он.

Глава ВОЗ не озвучил, в чем именно будет заключаться миссия группы.

Он отметил, что пандемия коронавируса на глобальном уровне лишь набирает обороты. При этом многие страны добились прогресса в борьбе с инфекцией, добавил он и призвал не терять надежду.

Вспышка коронавируса Cgvid-19 произошла в Китае в конце 2019 года. На данный момент в мире вирусом заражены более 10,4 млн человек, скончались более 508 тыс. пациентов.

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