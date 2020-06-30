Эксперт предупредил, что осенью в мире коронавирус будет еще более опасным

Реджеп Озтюрк

CentralAsia (CA) - Турецкий профессор, член Научно-консультативного совета по коронавирусу при Министерстве здравоохранения страны, преподаватель кафедры инфекционных болезней и клинической микробиологии медицинского факультета Университета Медипол, доктор Реджеп Озтюрк предупредил, что количество случаев заболевания коронавирусом необходимо сократить до начала вспышек гриппа. Об этом пишет местное издание Milliyet.



Он считает, что начиная с ноября наступит время сезонного гриппа и наложение двух заболеваний друг на друга повлечет за собой не утешительные последствия для системы здравоохранения. Защита от covid-19 важна и с этой точки зрения, подчеркнул Озтюрк.



«Для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями грипп тоже смертельно опасен. Система здравоохранения могла, как сегодня, оказывать качественные услуги нашим пациентам, не столкнувшись с новым наплывом больных. И грипп, и covid-19 — похожие друг на друга, смертельно опасные заболевания. Есть астматики, есть страдающие заболеваниями дыхательных путей, их болезни начинают обостряться в конце ноября, и в декабре, январе, феврале, марте, апреле наблюдается рост числа обращений таких пациентов в медицинские учреждения», - подчеркнул Озтюрк.

Он отметил, что в таких странах, как Бразилия, Америка, количество случаев коронавируса на пике.



«Когда ситуация с коронавирусом в мире складывается таким образом, мы не можем сказать, что эпидемия заканчивается. После США следует Бразилия, где свыше миллиона случаев. Помимо Индии, России, такие страны, как Перу, Чили, с численностью населения гораздо меньше, чем у нас, значительно опережают нас в мировом рейтинге по приросту случаев заболевания. Следует подчеркнуть, что в мире выявляется примерно 120-180 тысяч случаев за сутки, и во многих странах сохраняется высокая смертность. Более того, к ноябрю наступит сезон гриппа. Поэтому мы должны строго соблюдать личные меры предосторожности»,- предупредил он.



«Чем выше число инфицированных этим заболеванием, тем тяжелее протекает болезнь. Многие люди осознали серьезность заболевания. Но, когда в мире количество случаев несколько уменьшилось, мы неправильно поняли переход к новой нормальности, и мы увидели, что пренебрежение социальной дистанцией, личной защитой сразу же отразилось на цифрах. Суточное количество случаев увеличилось на 50% и снова превысило 1600. Если бы в процессе перехода к новой нормальности мы продолжали полностью соблюдать правила, то сегодня цифры, вероятно, были бы намного ниже. По прогнозам, мы должны были опуститься ниже отметки 500», - предположил эксперт.