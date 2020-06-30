В Украине прогнозируют новую вспышку коронавируса

CentralAsia (CA) - Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прогнозирует новую вспышку коронавируса из-за граждан, которые побывали на отдыхе в Одессе, где также наблюдалось массовое нарушение карантина, передает «Корреспондент».

Министр отметил, что люди не соблюдали карантин в ночных клубах и на пляжах.

«То есть неиспользование масок, полное несоблюдение социальных дистанций, неиспользование антисептиками - все это приводит к повышению уровня заболеваемости коронавирусом», - заявил он, комментируя появившиеся в соцсетях фото одесских пляжей с толпами отдыхающих.

На данный момент в стране коронавирус выявлен у 44 334 человек, из них скончались 1159 пациентов.