В Украине прогнозируют новую вспышку коронавируса
- Азия и мир, общество
- 13:33, 30 июня 2020
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CentralAsia (CA) - Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прогнозирует новую вспышку коронавируса из-за граждан, которые побывали на отдыхе в Одессе, где также наблюдалось массовое нарушение карантина, передает «Корреспондент».
Министр отметил, что люди не соблюдали карантин в ночных клубах и на пляжах.
«То есть неиспользование масок, полное несоблюдение социальных дистанций, неиспользование антисептиками - все это приводит к повышению уровня заболеваемости коронавирусом», - заявил он, комментируя появившиеся в соцсетях фото одесских пляжей с толпами отдыхающих.
На данный момент в стране коронавирус выявлен у 44 334 человек, из них скончались 1159 пациентов.