В России за сутки коронавирус выявлен у 6693 человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 6693 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 30 июня сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Новые случаи зафиксированы в 84 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 019 (30,2%). Таким образом, с начала пандемии нарастающим итогом в стране выявлено 647 849 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции.

За весь период проведено более 19,5 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 228 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 288 тыс. человек.