В России число жертв коронавируса достигло 9320 человек

CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавируса скончались еще 154 человека, следует из данных оперативного штаба.

Большинство случаев зарегистрировано в Москве – 35 и Санкт-Петербурге – 31.

Общее количество случаев смерти от коронавируса в стране составляет 9320. Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 647 849 человек, из них выздоровели 412 650 пациентов, под медицинским наблюдением остаются 288 тыс. человек.