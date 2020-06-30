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  30 июня 2020
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В Узбекистане с 1 июля усилят карантин

CentralAsia (UZ) -  Решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом с 1 июля в Узбекистане будут усилены карантинные меры. Об этом сообщает Xabar.uz.

Крупные вещевые рынки и торговые комплексы во всех регионах республики будут закрываться по субботам и воскресеньям для проведения санитарно-дезинфекционных работ.

На территориях с «красным» и «желтым» уровнями карантина с 07:00 до 23:00 запрещается собираться в общественных местах более трех человек, а с 23:00 до 07:00 гражданам запрещается находится на улице и во дворах многоэтажных домов.

При этом в это время разрешается выходить на улицу тем, кому необходимо добраться до медицинских учреждений из-за ухудшения здоровья или беременности, либо выйти в аптеку за лекарствами.

Граждане, нарушившие данные ограничения, будут привлечены к административной ответственности. В «красных» и «желтых» зонах в выходные дни сократится передвижение общественного транспорта.

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