В Узбекистане с 1 июля усилят карантин

CentralAsia (UZ) - Решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом с 1 июля в Узбекистане будут усилены карантинные меры. Об этом сообщает Xabar.uz.



Крупные вещевые рынки и торговые комплексы во всех регионах республики будут закрываться по субботам и воскресеньям для проведения санитарно-дезинфекционных работ.



На территориях с «красным» и «желтым» уровнями карантина с 07:00 до 23:00 запрещается собираться в общественных местах более трех человек, а с 23:00 до 07:00 гражданам запрещается находится на улице и во дворах многоэтажных домов.



При этом в это время разрешается выходить на улицу тем, кому необходимо добраться до медицинских учреждений из-за ухудшения здоровья или беременности, либо выйти в аптеку за лекарствами.



Граждане, нарушившие данные ограничения, будут привлечены к административной ответственности. В «красных» и «желтых» зонах в выходные дни сократится передвижение общественного транспорта.