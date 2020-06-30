В казахстанском футбольном клубе выявили массовое заражение коронавирусом

Фото: пресс-службы ФК «Кайсар»

CentralAsia (KZ) - В казахстанском футбольном клубе «Кайсар» выявлены случаи заражения коронавирусом у игроков. Об этом сообщает sports.kz.

По словам главного тренера клуба Стойчо Младенова, 10 игроков сдали положительные анализы на коронавирус, также 15 игроков «Байконура».

«Я и представители моего тренерского штаба, а также Александар Колев, прибывшие из Болгарии, сдали отрицательные анализы на коронавирус.

1 июля «Кайсар» должен играть в матче чемпионата Казахстана с «Таразом».

Коронавирус в Казахстане

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