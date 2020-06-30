[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В казахстанском футбольном клубе выявили массовое заражение коронавирусом
Фото: пресс-службы ФК «Кайсар»
Фото: пресс-службы ФК «Кайсар»

CentralAsia (KZ) -  В казахстанском футбольном клубе «Кайсар» выявлены случаи заражения коронавирусом у игроков. Об этом сообщает sports.kz.

По словам главного тренера клуба Стойчо Младенова, 10 игроков сдали положительные анализы на коронавирус, также 15 игроков «Байконура».

«Я и представители моего тренерского штаба, а также Александар Колев, прибывшие из Болгарии, сдали отрицательные анализы на коронавирус.

1 июля «Кайсар» должен играть в матче чемпионата Казахстана с «Таразом».

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Видео — В Индонезии глава города расплакалась и на коленях извинилась за вспышку коронавируса
  • В Казахстане от коронавируса умерли еще 5 человек
  • Число жертв коронавируса в мире превысило полмиллиона


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com