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  30 июня 2020
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Видео — В Индонезии глава города расплакалась и на коленях извинилась за вспышку коронавируса
кадр из видео
кадр из видео

CentralAsia (CA) -  В Индонезии мэр города Сурабая Три Рисмахарини на встрече с врачами и директорами больниц встала на колени, расплакалась и попросила прощения за эпидемическую ситуацию на фоне роста числа заражений коронавирусом в городе, ставшем эпицентром вспышки вируса в Индонезии. Видео опубликовал KOMPAS TV в Твиттере.

На кадрах Три Рисмахарини встала на колени, расплакалась и попросила прощение после того, как врач-пульмонолог рассказал, что местная больница, где он работает, переполнена пациентами с коронавирусом.

В слезах мэр попросила не винить мэрию, заявив, что она столкнулась с препятствиями, когда
пыталась установить контакты с больницей, однако подробные пояснения не дала. Она также сказала, что администрация приняла различные усилия для установления контроля над распространением коронавируса.

Провинция Восточная Ява является очагом вспышки коронавируса в Индонезии, а на город Сурабая приходится половина всех случаев в провинции (5510 случаев инфицирования, 418 человек скончались). По данным Worldometers, по всей стране коронавирусом заражены более 55 тыс. человек, скончались почти 3 тыс.

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