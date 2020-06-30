Российская певица Анита Цой заразилась коронавирусом
- Азия и мир, общество
- 15:01, 30 июня 2020
- Просмотров: 2270 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Российская певица и телеведущая Анита Цой госпитализирована с коронавирусной инфекцией в одну из московских городских больниц, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря артистки Анну Кружель.
«Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19», - сообщила Кружель.
Она отметила, что с первых дней пандемии певица соблюдала самоизоляцию и все меры предосторожности, трудно сказать, где она могла заразиться.