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  30 июня 2020
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Российская певица Анита Цой заразилась коронавирусом

CentralAsia (CA) -  Российская певица и телеведущая Анита Цой госпитализирована с коронавирусной инфекцией в одну из московских городских больниц, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря артистки Анну Кружель.

«Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19», - сообщила Кружель.

Она отметила, что с первых дней пандемии певица соблюдала самоизоляцию и все меры предосторожности, трудно сказать, где она могла заразиться.

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