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  30 июня 2020
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В Казахстане может появиться Corona-такси
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Новый глава Министерства здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил, что в стране может появиться такси для заболевших коронавирусной инфекцией.

По словам министра, в последнее время в стране количество вызовов скорой помощи выросло в 1,8 раз.

«В настоящий момент заключены договоры на поставку 807 автомашин скорой помощи отечественного производства. Также отрабатывается опыт зарубежных стран по вводу Corona-такси с привлечением сил автопарков, автотранспорта немедицинских организаций. Эти предложения отданы на рассмотрение МВК и, надеюсь, будут поддержаны», - проинформировал он.

Ранее во время совещания президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что с момента снятия ограничений 11 мая в казахстане количество случаев заражения коронавирусом увеличилось в 7 раз. Глава государства связал это с недостатками в работе ряда государственных органов.

Коронавирус в Казахстане
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