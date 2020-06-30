В Казахстане может появиться Corona-такси

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CentralAsia (KZ) - Новый глава Министерства здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил, что в стране может появиться такси для заболевших коронавирусной инфекцией.



По словам министра, в последнее время в стране количество вызовов скорой помощи выросло в 1,8 раз.



«В настоящий момент заключены договоры на поставку 807 автомашин скорой помощи отечественного производства. Также отрабатывается опыт зарубежных стран по вводу Corona-такси с привлечением сил автопарков, автотранспорта немедицинских организаций. Эти предложения отданы на рассмотрение МВК и, надеюсь, будут поддержаны», - проинформировал он.



Ранее во время совещания президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что с момента снятия ограничений 11 мая в казахстане количество случаев заражения коронавирусом увеличилось в 7 раз. Глава государства связал это с недостатками в работе ряда государственных органов.

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