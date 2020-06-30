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  30 июня 2020
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Фото — Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату во Ржеве
Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом, возложив цветы к памятнику, передает РИА Новости.

Они возложили к памятнику гирлянды цветов. В руках они несли букеты красных роз. Следуя к памятнику, президенты переговаривались между собой, пишет агентство.

Мемориал Советскому солдату создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Он расположен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области близ федеральной трассы М-9 Москва - Рига. Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Минкультуры России и правительства Тверской области.

Ржевский солдат - это бронзовая скульптура высотой 25 метров и весом порядка 80 тонн. Монумент создан на основе фотографий реальных участников Ржевской битвы.

Мемориал был готов еще в апреле, но в связи с пандемией коронавируса было решено отложить церемонию его открытия.

Ранее в пресс-службе Сооронбая Жээнбекова сообщали, что президент Кыргызстана по приглашению российской стороны планирует принять участие в церемонии открытия в городе Ржев памятника воинам-кыргызстанцам, погибшим в ВОВ 1941–1945 гг.

Но пресс-секретарь Путина опроверг данную информацию, сказав, что таких планов не было.

«Да нет, ничего такого не планировалось… Не было таких планов. Действительно, будет открываться мемориал Советскому солдату 30 июня и, действительно, в Ржевском районе. Президент планирует посетить это мероприятие. Это очень важный монумент, мемориал. И, действительно, мемориальное значение этого дня очень трудно переоценить», - сказал Дмитрий Песков 25 июня.

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