Г.Занданшатар во второй раз стал спикером парламента Монголии

CentralAsia (MNG) -

Как указано в Законе о парламенте, политические партии и коалиции, получившие 39 или более мест в парламенте, должны назначить спикера парламента, Монгольскую народную партию, которая получила 62 места в 8-м парламенте страны, выдвинута Занданшатар Гомбожав в качестве спикера. этого парламента. Он был спикером 7-го парламента страны.