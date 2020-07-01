Г.Занданшатар во второй раз стал спикером парламента Монголии

CentralAsia (MNG) -
Торжественное заседание нового парламента Монголии, сформированного парламентскими выборами 2020 года, состоялось 30 июня.
Как указано в Законе о парламенте, политические партии и коалиции, получившие 39 или более мест в парламенте, должны назначить спикера парламента, Монгольскую народную партию, которая получила 62 места в 8-м парламенте страны, выдвинута Занданшатар Гомбожав в качестве спикера. этого парламента. Он был спикером 7-го парламента страны.
Присутствовавшие на заседании 30 июня депутаты единогласно проголосовали, подняв руки, чтобы Г.Занданшатар стал спикером парламента.
Новый парламент завершил пленарное заседание, которое возобновится сегодня, 1 июля.
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