Беременная женщина в карантине в НИЦИЗ родила девочку

CentralAsia (MNG) -

Беременная женщина, которая была помещена в карантин в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ), родила девочку, и по состоянию 30 июня в стране не было подтверждено никаких новых случаев Covid-19, сообщает директор НИЦИЗ Д.Нямхуу на ежедневном брифинге Минздрава.

Беременная женщина, которая была помещена в карантин в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ), родила девочку, и по состоянию 30 июня в стране не было подтверждено никаких новых случаев Covid-19, сообщает директор НИЦИЗ Д.Нямхуу на ежедневном брифинге Минздрава.