Беременная женщина в карантине в НИЦИЗ родила девочку

- Монголия, происшествия
- 6:40, 01 июля 2020
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CentralAsia (MNG) -
Беременная женщина, которая была помещена в карантин в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ), родила девочку, и по состоянию 30 июня в стране не было подтверждено никаких новых случаев Covid-19, сообщает директор НИЦИЗ Д.Нямхуу на ежедневном брифинге Минздрава.
Женщина, находившаяся в карантине в НИЦИЗ после выздоровления от Covid-19, родила девочку, и мать, и новорожденный находятся в стабильном состоянии. В настоящее время две беременные женщины и двое детей получают лечение в НИЦИЗ.
29 июня для Covid-19 было проведено 357 тестов, и все результаты оказались отрицательными.
По состоянию на 30 июня, общее количество выздоровевших в Монголии пациентов по-прежнему составляет 175 человек, и 45 пациентов в настоящее время проходят лечение Covid-19 в НИЦИЗ.
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