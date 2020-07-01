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  1 июля 2020
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Беременная женщина в карантине в НИЦИЗ родила девочку

CentralAsia (MNG) -  

Беременная женщина, которая была помещена в карантин в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ), родила девочку, и по состоянию 30 июня в стране не было подтверждено никаких новых случаев Covid-19, сообщает директор НИЦИЗ Д.Нямхуу на ежедневном брифинге Минздрава.

Женщина, находившаяся в карантине в НИЦИЗ после выздоровления от Covid-19, родила девочку, и мать, и новорожденный находятся в стабильном состоянии. В настоящее время две беременные женщины и двое детей получают лечение в НИЦИЗ.

29 июня для Covid-19 было проведено 357 тестов, и все результаты оказались отрицательными.

По состоянию на 30 июня, общее количество выздоровевших в Монголии пациентов по-прежнему составляет 175 человек, и 45 пациентов в настоящее время проходят лечение Covid-19 в НИЦИЗ.
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