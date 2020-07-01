Японский город Идзумисано делает пожертвование для пострадавшего от наводнения аймака Төв

CentralAsia (MNG) -

Заместитель губернатора японского города Идзумисано, который имеет дружеские связи с аймаком Төв Монголии, Мацуситой Ёсихико и председателем городского совета Мукаэ Хидео, посетили Генеральное консульство Монголии в Осаке.

Заместитель губернатора японского города Идзумисано, который имеет дружеские связи с аймаком Төв Монголии, Мацуситой Ёсихико и председателем городского совета Мукаэ Хидео, посетили Генеральное консульство Монголии в Осаке.