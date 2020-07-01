Японский город Идзумисано делает пожертвование для пострадавшего от наводнения аймака Төв

- Монголия, происшествия
- 6:56, 01 июля 2020
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CentralAsia (MNG) -
Заместитель губернатора японского города Идзумисано, который имеет дружеские связи с аймаком Төв Монголии, Мацуситой Ёсихико и председателем городского совета Мукаэ Хидео, посетили Генеральное консульство Монголии в Осаке.
Чиновники передали «Мокуроку» (свидетельство о пожертвовании) с пожертвованием 750 000 иен – 500 000 иен из города Идзумисано, 200 000 иен из городского совета и 50 000 иен из муниципальных служащих – для аймака Төв, который понес большие потери из-за наводнения, вызванного наводнением 21 июня выпало много осадков.
Генеральный консул Монголии поблагодарил должностных лиц Идзумисано и обязался доставить пожертвование аймаку Төв через министерство иностранных дел.
Идзумисано ( 泉佐野市 Идзумисано-си) — город в Японии, находящийся в префектуре Осака. Площадь города составляет 55,03 км², население — 99 549 человек (1 августа 2014), плотность населения — 1809,00 чел./км². Город расположен на острове Хонсю в префектуре Осака региона Кинки. С ним граничат города Кайдзука, Сеннан, Кинокава и посёлки Куматори, Тадзири.
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