В Монголии подписано соглашение о долгосрочном энергоснабжении шахты Оюу-Толгой

CentralAsia (MNG) - Rio Tinto, Turquoise Hill и правительство Монголии достигли соглашения о предпочтительном внутреннем энергетическом решении для Оюу-Толгой, которое прокладывает путь для правительства, чтобы финансировать и построить государственную электростанцию в Таван-Толгой.

Соглашение, являющееся пересмотром Рамочного соглашения об источнике энергии (РСИЭ), подписанного в 2018 году, гласит, что Стороны будут работать над завершением соглашения о покупке электроэнергии к концу марта 2021 года. Кроме того, измененный РСИЭ устанавливает предлагаемый график развития, при этом строительство угольной электростанции должно начаться не позднее 1 июля 2021 года, а после ввода в эксплуатацию в течение четырех лет.





Оюу-Толгой в настоящее время использует импортируемую электроэнергию, и правительство Монголии и компания Оюу-Толгой взяла на себя обязательство расширить существующую договоренность, чтобы обеспечить постоянную стабильную подачу энергии на рудник и подземный проект до тех пор, пока государственная электростанция не будет введена в эксплуатацию и не сможет обеспечить стабильную подачу, надежная и непрерывная мощность.





Арно Сойрат, исполнительный директор Copper & Diamonds, сказал: «Это соглашение обеспечивает потенциальный путь к обеспечению внутреннего энергоснабжения для рудника Оюу-Толгой и подземного проекта на благо всех акционеров и широкой общественности. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с правительством Монголии».

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