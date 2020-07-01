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  1 июля 2020
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Монголия является крупнейшим потребителем антибиотиков в мире, - ВОЗ

CentralAsia (MNG) -  Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о надзоре за потреблением антибиотиков, использование антибиотиков в Монголии, Турции и Иране идет чрезвычайно высокими темпами, причем монголы употребляют лекарства чаще всего среди обследованных национальностей.

ВОЗ, которая заявляет, что необходимы срочные меры для сокращения ненужного потребления лекарств, определила, что в то время как Нидерланды использовали 9,78 определенных суточных доз (DDD) на 1000 человек, Великобритания и Турция использовали в два раза больше, при 38,18 DDD на 1000 жителей. Потребление Ирана было подсчитано как аналогичное потребление в Турции, в то время как потребление в Монголии было зарегистрировано как самое высокое - 64,41 DDD на 1000 человек.

В докладе говорится, что сбор данных необходим для борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам - крайне тревожной тенденцией становления бактериальных инфекций иммунитетом к антибиотикам.

«Результаты этого отчета подтверждают необходимость принятия срочных мер, таких как обеспечение соблюдения политики только по рецепту, для сокращения ненужного использования антибиотиков», - говорится в заявлении Сюзанн Хилл, директора Департамента основных лекарственных средств и изделий медицинского назначения в ВОЗ.

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