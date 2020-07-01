Монголия является крупнейшим потребителем антибиотиков в мире, - ВОЗ

CentralAsia (MNG) - Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о надзоре за потреблением антибиотиков, использование антибиотиков в Монголии, Турции и Иране идет чрезвычайно высокими темпами, причем монголы употребляют лекарства чаще всего среди обследованных национальностей.

ВОЗ, которая заявляет, что необходимы срочные меры для сокращения ненужного потребления лекарств, определила, что в то время как Нидерланды использовали 9,78 определенных суточных доз (DDD) на 1000 человек, Великобритания и Турция использовали в два раза больше, при 38,18 DDD на 1000 жителей. Потребление Ирана было подсчитано как аналогичное потребление в Турции, в то время как потребление в Монголии было зарегистрировано как самое высокое - 64,41 DDD на 1000 человек.