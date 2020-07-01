В Монголии объявлен новый график чартерных рейсов в июле

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии организует 5 чартерных рейсов для вывоза соотечественников из Южной Кореи, Японии и Турции.

Государственная чрезвычайная комиссия Монголии объявила новый график чартерных рейсов из-за рубежа для возвращения граждан Монголии.

Рейс включает:

- 2 июля, Сеул — Улан-Батор / из Республики Корея/

- 4 июля, Токио — Улан-Батор /из Японии /

- 7 июля, Сеул — Улан-Батор / из Республики Корея /

- Рейс Стамбул — Улан-Батор будет выполняться 9 июля

- 15 июля будет следующий рейс в Сеул для приема транзитных пассажиров





Время вылета и прилеты может измениться. Детали рекомендуется уточнить в консульствах и посольствах Монголии в соответствующих странах, а также авиакомпании МИАТ.





Кроме того, около 700 граждан, желающих вернуться из Китая и России, будут эвакуированы через КПП Замын-Ууд и Алтанбулаг.



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