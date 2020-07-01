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  1 июля 2020
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В Монголии объявлен новый график чартерных рейсов в июле

CentralAsia (MNG) -  Правительство Монголии организует 5 чартерных рейсов для вывоза соотечественников из Южной Кореи, Японии и Турции.

Государственная чрезвычайная комиссия Монголии объявила новый график чартерных рейсов из-за рубежа для возвращения граждан Монголии.
Рейс включает:
- 2 июля, Сеул — Улан-Батор / из Республики Корея/
- 4 июля, Токио Улан-Батор /из Японии /
- 7 июля, Сеул Улан-Батор / из Республики Корея /
- Рейс Стамбул Улан-Батор будет выполняться 9 июля
- 15 июля будет следующий рейс в Сеул для приема транзитных пассажиров

Время вылета и прилеты может измениться. Детали рекомендуется уточнить в консульствах и посольствах Монголии в соответствующих странах, а также авиакомпании МИАТ.

Кроме того, около 700 граждан, желающих вернуться из Китая и России, будут эвакуированы через КПП Замын-Ууд и Алтанбулаг.

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