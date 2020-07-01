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  1 июля 2020
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В Монголии режим повышенной готовности продлили до 15 июля

CentralAsia (MNG) -  Режим повышенной готовности, действующий в Монголии с января из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 15 июля. Соответствующее постановление подписали на заседании Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК), сообщил Ц. Ганзориг, начальник отдела по связям со СМИ правительства Монголии.

В соответствии с указаниями ГЧК, чрезвычайная комиссия столицы проведет сегодня заседание и не будет открывать массовые демонстрации, общественные спортивные мероприятия, детские площадки и диско-бары.

Режим повышенной готовности в стране предусматривает обязательное соблюдение масочного режима и социальной дистанции при посещении общественных мест.

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