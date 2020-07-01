В Монголии режим повышенной готовности продлили до 15 июля

- Монголия, происшествия
- 8:18, 01 июля 2020
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- Обновлено: 9:01, 01 июля 2020 English
CentralAsia (MNG) - Режим повышенной готовности, действующий в Монголии с января из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 15 июля. Соответствующее постановление подписали на заседании Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК), сообщил Ц. Ганзориг, начальник отдела по связям со СМИ правительства Монголии.
В соответствии с указаниями ГЧК, чрезвычайная комиссия столицы проведет сегодня заседание и не будет открывать массовые демонстрации, общественные спортивные мероприятия, детские площадки и диско-бары.
Режим повышенной готовности в стране предусматривает обязательное соблюдение масочного режима и социальной дистанции при посещении общественных мест.
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