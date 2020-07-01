В Узбекистане число зараженных коронавирусом превысило 8,5 тысяч

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане за последние 6 часов коронавирус был выявлен у 118 человек, общее количество инфицированных достигло 8 503 человек.

Новые случаи заболевания: 74 — у граждан, находящихся в карантинном центре (все прибыли из-за за рубежа), 18 — в Ташкентской области (13 — среди контактировавших с инфицированными, 5 — среди населения), 17 — в Самаркандской области (14 — среди контактировавших с инфицированными, 3 — среди населения), 9 — в Ташкенте (5 — среди контактировавших с инфицированными, 4 — среди населения).



