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  1 июля 2020
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Число зараженных коронавирусом в Таджикистане приблизилось к 6 тысячам

CentralAsia (TJ) -  За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

Таким образом, общее количество зараженных с начала пандемии достигло 5954 человек.

Также за сутки от коронавируса выздоровели 62 пациента, общее количество вылечившихся составляет 4568 человек, число скончавшихся по прежнему показывает 52 человека.

Коронавирус в Таджикистане
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