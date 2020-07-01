Число зараженных коронавирусом в Таджикистане приблизилось к 6 тысячам

- Таджикистан, общество
- 9:27, 01 июля 2020
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CentralAsia (TJ) - За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.
Таким образом, общее количество зараженных с начала пандемии достигло 5954 человек.
Также за сутки от коронавируса выздоровели 62 пациента, общее количество вылечившихся составляет 4568 человек, число скончавшихся по прежнему показывает 52 человека.
Коронавирус в Таджикистане
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