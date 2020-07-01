Монголия никогда не имела нейтралитета, - Д.Цогтбаатар

CentralAsia (MNG) - Появилось сообщение о том, что Монголия имела постоянный нейтралитет с 2015 года, но в мае этого года правительственный указ отменил его.

Однако бывший глава МИД Монголии и депутат ВГХ Д.Цогтбаатар отверг эту информацию.



«Монголия никогда не имела нейтралитета. В 2015 году была предпринята попытка добиться нейтрального статуса. Большинство экспертов по внешней политике и большинство наших стран-партнеров не понимали этого. Вот почему это было остановлено. Монголия никогда не имела формального нейтрального статуса во внешней политике, которую она проводит сегодня. У нашей страны успешная внешняя политика. Я не поддерживаю статус нейтралитета. Монголия должна сохранить свободу выражать свою позицию в случае необходимости», - сказал он.



Нейтралитет (нем. Neutralität, от лат. neuter — ни тот, ни другой), в международном праве — неучастие в войне, а в мирное время отказ от участия в военных блоках.



Международное право нейтралитета содержит три ограничения на действия нейтральной страны на время войны между другими государствами:



- не предоставлять собственные вооружённые силы воюющим сторонам;



- не предоставлять свою территорию для использования воюющим сторонам (базирование, транзит, перелёт и т. д.);



- не дискриминировать ни одну из сторон в поставках оружия и товаров военного назначения (то есть ограничения либо одинаковые, либо вообще отсутствуют).

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