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  1 июля 2020
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В Монголии еще один студент выздоровел от коронавируса

CentralAsia (MNG) -  В Монголии 30 июня было проведено 406 тестов на коронавирус, и все результаты оказались отрицательными. 21-летний студент приехавший из России также выздоровел и выписан из больницы.

Беременная женщина, которая лечилась от коронавируса родила девочку в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ), в 07:00 этим утром, сообщил директор центра Д.Нямхуу.

По состоянию на 1 июля, общее количество выздоровевших в Монголии пациентов составляет 176 человек, и 44 пациента в настоящее время проходят лечение Covid-19 в НИЦИЗ.

Коронавирус в Монголии
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