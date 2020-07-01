В Монголии еще один студент выздоровел от коронавируса

- Монголия, происшествия
- 9:40, 01 июля 2020
- Просмотров: 209
CentralAsia (MNG) - В Монголии 30 июня было проведено 406 тестов на коронавирус, и все результаты оказались отрицательными. 21-летний студент приехавший из России также выздоровел и выписан из больницы.
Беременная женщина, которая лечилась от коронавируса родила девочку в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ), в 07:00 этим утром, сообщил директор центра Д.Нямхуу.
По состоянию на 1 июля, общее количество выздоровевших в Монголии пациентов составляет 176 человек, и 44 пациента в настоящее время проходят лечение Covid-19 в НИЦИЗ.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения