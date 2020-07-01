В Монголии более 4 тонн рыбных консервов «Сайра» с паразитами было возвращено в Россию

CentralAsia (MNG) - В Монголии в зоне внутреннего таможенного контроля была проверена консервированная рыба марки «Сайра» компании «Өрнөх гариг», импортируемая из России.

Обследование выявило Acanthocephala-eoacanthocepala (скребни) или паразита рыб. В результате в Россию было возвращено 400 ящиков или 4,7 тонны рыбных консервов.





Скребни - это паразиты. В некоторой степени, скребни могут представлять опасность для здоровья человека, а лечение приблизительно такое же, как при глистах.





Скребни, или акантоцефалы, или колючеголовые (лат. Acanthocephala), — тип первичнополостных беспозвоночных животных, включающий около 1150 видов относительно крупных червеобразных организмов. Все представители — облигатные паразиты водных и наземных позвоночных, в качестве промежуточных хозяев выступают ракообразные и насекомые.

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