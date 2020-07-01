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  1 июля 2020
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В Китае впервые за долгое время выявлено минимальное число зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в Китае зарегистрировано три новых случая заражения коронавирусом, все они локальные. Об этом 1 июля сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Также за сутки выявили трех бессимптомных носителей вируса.

Всего с начала пандемии в Китае было выявлено 83 534 случая коронавирусной инфекции, из них вылечились 78 479 человек, скончались 4634 человека, под медицинским наблюдением остается 421 пациент.

Вторая вспышка коронавируса произошла в Пекине. Новое массовое заражение было зафиксировано на крупнейшем оптовом рынке.

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