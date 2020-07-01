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  1 июля 2020
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Состоится голливудская премьера фильма с участием монгольских актеров. Видео

CentralAsia (MNG) -  Премьера фильма «В ожидании варваров» с Джонни Деппом и Робертом Паттинсоном в главных ролях состоится 7 августа 2020 года.

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Актриса и модель Монголии Б.Ганчимэг сыграла в таких фильмах, как Чудо-женщина (Wonder woman), Из машины (Ex Machina) и Милая ложь (Sweet Lies). На этот раз она исполнила одну из женских ролей в фильме «В ожидании варваров» (Waiting for the Barbarians), где мужскую главную роль сыграл известный американский актер Джонни Депп. А также Народный артист Монголии П.Цэрэндагва и заслуженный артист Б.Гурсэд сыграли роли в этом фильме.

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«В ожидании варваров» (англ. Waiting for the Barbarians) — итало-американский художественный фильм по роману Джона Кутзее, который выйдет на экраны в августе 2020 года.
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Литературной основой сценария стал одноимённый роман южноафриканского писателя Джона Кутзее, написанный в 1980 году. Действие происходит в маленьком городе на окраине Империи, на который, по слухам, должны напасть коренные народы, живущие на границе.

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