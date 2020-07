Состоится голливудская премьера фильма с участием монгольских актеров. Видео

CentralAsia (MNG) - Премьера фильма «В ожидании варваров» с Джонни Деппом и Робертом Паттинсоном в главных ролях состоится 7 августа 2020 года.

Актриса и модель Монголии Б.Ганчимэг сыграла в таких фильмах, как Чудо-женщина (Wonder woman), Из машины (Ex Machina) и Милая ложь (Sweet Lies). На этот раз она исполнила одну из женских ролей в фильме «В ожидании варваров» (Waiting for the Barbarians), где мужскую главную роль сыграл известный американский актер Джонни Депп. А также Народный артист Монголии П.Цэрэндагва и заслуженный артист Б.Гурсэд сыграли роли в этом фильме.