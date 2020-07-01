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  1 июля 2020
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Монгольская народная партия одобрила кандидатуру Хурэлсуха на должность премьер-министра

CentralAsia (MNG) -  Седьмая сессия малого хурала Монгольской народной партии (МНП) началась сегодня утром во Дворце Независимости. В малом хурале приняли участие 189 членов из палаты и 97 членов из сельской местности онлайн. Общая посещаемость составила 87,5%.

Генеральный секретарь МНП Д.Амарбаясгалан проинформировал СМИ о вопросах, обсуждавшихся на малом хурале.

На сессии был обсужден и утвержден вопрос о назначении 31-го премьер-министра Монголии.

«Монгольский народ избрал в качестве премьер-министра Монголии У.Хурэлсуха с его командой. Этот почетный выбор был подтвержден сегодня членами малого хурала МНП, и была обсуждена и одобрена резолюция, которая будет представлена ​​президенту Монголии. За назначение премьер-министром У.Хурэлсуха проголосовали все члены малого хурала.

Мы должны работать очень ответственно в течение следующих четырех лет. В это время мы несем огромную ответственность за погашение долга в 2,9 миллиарда долларов. Поскольку МНП находилась у власти в течение последних четырех лет, она будет продолжать проводить более стабильную политику государственной службы в течение следующих четырех лет. Необходимо продолжить реформы, начатые МНП», - сказал Д.Амарбаясгалан.

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