Устойчивые реформы имеют решающее значение для долгосрочного роста Монголии, - АБР

CentralAsia (MNG) - Монголия может построить более инклюзивную и устойчивую экономику, улучшая макроэкономическое управление, укрепляя человеческое развитие, увеличивая международную торговлю и диверсифицируя экономику, опираясь на существующие знания и опыт страны, в том числе в горнодобывающем секторе, говорит новое страновое диагностическое исследование Азиатского банка развития (АБР).

Исследование «Экономические перспективы Монголии: богатые ресурсами и не имеющие выхода к морю между двумя гигантами» представляет углубленный анализ экономических возможностей и проблем Монголии, включая богатство страны природными ресурсами, а также ее уникальное географическое положение, граничащее с двумя из мировых крупнейших экономики, Китайская Народная Республика (КНР) и Российская Федерация.





«Монголия добилась значительного экономического прогресса за последние 30 лет, и у нее есть реальное стремление продолжать это развитие», - сказал страновой директор АБР по Монголии Павит Рамачандран. «Хотя такие проблемы, как пандемия коронавирусной болезни (COVID-19), представляют собой краткосрочные препятствия, Монголия располагает необходимыми инструментами и возможностями для достижения долгосрочного экономического роста. Это исследование предоставляет список вариантов политики для страны, чтобы рассмотреть, поскольку это продолжает свое замечательное экономическое путешествие», - отметил он.





В условиях пандемии COVID-19 валовой внутренний продукт (ВВП) страны снизился на 10,7% в первом квартале 2020 года, поскольку более слабые глобальные экономические условия в сочетании с внутренними ограничениями экономической активности замедлили рост. В дополнение к своему Азиатскому прогнозу развития до 2020 года, АБР прогнозирует сокращение экономики Монголии на 1,9% в этом году, прежде чем восстановится до 4,7% роста в 2021 году.





Несмотря на почти трехкратное увеличение ВВП Монголии на душу населения с 2000 года, экономический рост страны в последние несколько лет страдал от серии циклов бума и спада. В исследовании отмечается, что макроэкономическая политика должна быть направлена на ограничение нестабильности, вызванной колебаниями цен на сырьевые товары, при этом основное внимание уделяется устойчивому фискальному режиму для привлечения иностранных инвесторов и созданию механизма постоянных сбережений.





Международная торговля и долгосрочное региональное сотрудничество и интеграция также должны быть приоритетом для Монголии, учитывая ее уникальное географическое положение. Это поможет правительству достичь цели экономической диверсификации, поскольку международная торговля и туризм будут приносить в страну больше ресурсов, доходов и технологий.





Наконец, в исследовании отмечается, что упор на инфраструктуру с активным участием частного сектора, особенно в сфере транспорта, связи и энергетики, является ключевым фактором долгосрочного экономического роста Монголии. В условиях пандемии COVID-19 и перехода страны к экономике, основанной на большей степени услуг, ключевым направлением будет также политика, направленная на укрепление системы здравоохранения и обеспечение развития сильного человеческого капитала посредством качественного образования и развития навыков.





Источник: АБР

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