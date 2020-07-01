В США запретили публикацию мемуаров о Дональде Трампе

- Азия и мир, общество
- 11:23, 01 июля 2020
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|Предыстория: «Как моя семья породила самого опасного в мире человека»: Что в своей новой книге рассказала племянница Дональда Трампа о нем?
CentralAsia (CA) - В США суд временно запретил публикацию разоблачающих мемуаров о Дональде Трампе, написанных его племянницей Мэри Трамп, сообщает ВВС.
Выход в свет книги Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man («Слишком много и всегда мало: Как моя семья породила самого опасного в мире человека») был первоначально запланирован на 28 июля.
Судья в штате Нью-Йорк удовлетворил ходатайство младшего брата президента - Роберта Трампа, который утверждает, что в книге нарушено соглашение о неразглашении информации.
Адвокаты Мэри Трамп заявили, что немедленно обжалуют это решение.
Мэри Трамп - дочь старшего брата президента, Фреда Трампа-младшего, который умер в 1981 году в возрасте 42 лет.
Автор суммировала свои наблюдения, как она говорит, «будучи непосредственной свидетельницей множества праздничных застолий и семейных мероприятий».