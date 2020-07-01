ВОЗ назвала страны, где число заболевших коронавирусом стремительно растет. В список вошли Кыргызстан и Казахстан

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения назвала как минимум 30 стран, где эпидемия коронавируса еще не прошла пик и число заболевших стремительно растет, передает Euronews.

В список вошли 11 европейских стран, также из Центральной Азии — Кыргызстан и Казахстан.

Кыргызстан

В апреле и мае казалось, что эпидемия в стране достигла плато, но в июне распространение вируса начало ускоряться. Число подтвержденных случаев заболевания значительно возросло к середине июня, в Кыргызстане ежедневно регистрируется более 200 новых случаев.

Всего в стране больше пяти тысяч больных коронавирусом и больше 60 смертей.

Казахстан

Цифры начали расти с середины апреля, и к июню в Казахстане стали выявлять сотни новых случаев заражения в день. На прошлой неделе коронавирус нашли у бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева и министра здравоохранения Елжана Биртанова.

В стране проживают 18 млн человек. По данным coronavirus2020.kz, коронавирусом заражены более 40 тыс. человек, умерли 188 человек.

ВОЗ считает, что новый рост заболеваемости отмечается в странах, где ослаблены карантинные меры.

«По крайней мере в 30 странах или территориях за последние две недели появилось больше новых случаев заражения. В 11 из этих стран и территорий ускорение заражения привело к появлению большого числа новых случаев, которые, если оставить их без внимания, снова поставят под угрозу европейское здравоохранение», - сказал региональный директор ВОЗ Ханс Клуге.

Швеция

Швеция с самого начала решила пойти по иному пути, чем ее скандинавские соседи, и не ввела жестких ограничительных мер на своей территории. В результате уровень смертности от COVID-19 на душу населения здесь один из самых высоких в мире. В июне страна регистрировала более тысячи новых случаев в день, и кривая заболеваемости в Швеции все еще идет вверх.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл не согласен с оценкой ВОЗ, утверждая, что рост новых случаев связан с массовым тестированием. По его словам, число пациентов в реанимации и число смертей в стране падает.

Армения

Число заболевших растет в стране с мая и теперь достигает сотни новых заражений в день. Официальная статистика показывает, что скорость распространения вируса также увеличивается. В начале июня премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он и его семья заразились COVID-19.

Темп эпидемии начал ускоряться после того, как в стране отменили карантинные меры в начале мая.

Молдова

В Молдове выявляют сотни новых случаев в день, значительный рост заболеваемости начался в июне. В этой стране с населением 3,5 млн человек, по официальным данным, заразились 15 тыс. человек, умерли 500.

Молдова начала постепенное ослабление ограничений в мае, но по сообщениям в СМИ, многие жители перестали соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Северная Македония

В мае Северной Македонии регистрировали единичные случаи заболевания COVID-19, в июне - от 100 до 200 человек в день. Всего в этой небольшой стране заболели около шести тысяч человек, скончались около 300.

Причиной волны заболеваемости стало ослабление карантина. Министр здравоохранения Венко Филипче в телевизионном интервью обвинил жителей страны в несоблюдении рекомендуемых правил безопасности.

Азербайджан

До середины мая в стране выявлялось до 100 случаев заболевания в день. К концу июня, по официальным данным, вирус находят в среднем у 500 человек в день.

В стране с населением 10 млн человек больше 14 тыс. подтвержденных случаев заражения, 174 человека погибли, сообщает ВОЗ.

Албания

Ежедневный прирост больных коронавирусом увеличивается с середины июня. С начала эпидемии в апреле к маю в Албании зафиксировали спад заражения.

Несмотря на то, что в стране все еще запрещены большие собрания, некоторые источники сообщают, что жители Албании не следуют правилам социального дистанцирования.

В стране зарегистрированы две тысячи больных коронавирусом и 49 смертей.

Босния и Герцеговина

В Боснии и Герцеговине эпидемия также начала разрастаться после значительного снижения заболеваемости. По данным ВОЗ, недавно в этой балканской стране зарегистрировали антирекорд в 109 новых случаев. Предыдущий пик - 101 зараженный - случился 30 апреля. В конце апреля начались и первые ослабления карантинных мер.

На сегодняшний день в Боснии и Герцеговине больше двух тысяч заболевших и 50 погибших.

Украина

На Украине зарегистрированы больше 40 тыс. случаев заражения, четверть из которых была подтверждена за последние две недели. 101 человек скончался.

Рост заражений в стране наблюдается с апреля. 12 июня у жены президента Владимира Зеленского подтвердили коронавирус, она была госпитализирована.

Косово

На территории Косова зарегистрированы более двух тысяч случаев заражения и 37 смертей. По данным ВОЗ, за последнюю неделю было зафиксированы не менее 500 случаев.

В середине мая в Косове открылась торговля, начал работу малый и средний бизнес.

Правительство предупредило, что в связи с ростом числа случаев заболевания, на территории частично признанной республики придется вновь ввести некоторые ограничения, сообщает AP.